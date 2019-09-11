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Diyarbakırlı annelere Aydın'dan destek

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu "Aydın Kardeşlik İnsiyatifi" üyeleri, basın açıklaması yaptı

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
Diyarbakırlı annelere Aydın'dan destek

AYDIN (AA) - Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu "Aydın Kardeşlik İnisiyatifi", dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Eğitim Bir-Sen, Hak-İş, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi, Aydın İHH, Aydın Uluslararası Öğrenciler Derneği, İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Aydın İmam Hatip Mezunları Derneği üyeleri, "Aydın Kardeşlik İnisiyatifi" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, "Kahrolsun PKK" sloganı atarken "Diyarbakır anneleri yalnız değildir" yazılı pankart ve dövizler açıldı.

Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Halil Acar, "Dağa götürülen çocuklarını geri isteyen annelerin evlatları için yaptıkları bu soylu mücadeleyi destekliyoruz." dedi.

Aydın Kardeşlik İnisiyatifi olarak her türlü terörü lanetlediklerini aktaran Acar, "Terör örgütleri arasında ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz. Başta PKK ve türevleri FETÖ, DHKP-C, DEAŞ gibi emperyalizmin kullanışlı piyonlarına karşı Anadolu insanının başlattığı vicdani duruş ve sivil direniş, emperyalizme karşı verilen anlamlı bir cevaptır. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandalarını boşa çıkartmıştır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de destek verdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
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