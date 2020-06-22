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Aktüel

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içeri

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:38:59 -
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içeri

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 571 bin 062 kök kenevir bitkisi ile arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu.

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