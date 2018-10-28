Diyarbakır’ın ilk kadın zirvesi 1 Kasım’da

Güneydoğulu kadınların istihdamını arttırmak için önemli bir adım atılacak. Diyarbakır İş Kadınları Derneği tarafından 1 Kasım’da Ekonomi ve Kardın Zirvesi düzenlenecek. Şehrin ‘kadın’ konulu ilk zirvesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa hattında kadın istihdamının yüzde 22 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirten DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, bu oranı geriye çekmek için önemli adımlar atacaklarını ifade etti. Aktar, “Ekonomi ve Kadın Zirvesi ile de bölge kadınlarının iş hayatında daha etkin ve daha çok sayıda yer almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Zirve kapsamında bölgemizdeki kadınları, kendileri için önemli rol modelleri ile buluşturacağız” dedi.