Diyarbakır’dan Batman’a ‘ses’ oldular

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batman’da yaşayan ve işitme cihazının kaybolması ile sessizliğe bürünen küçük kıza, cihaz temin ederek yeniden duymasını sağladı.

Batman’da yaşayan 8 yaşındaki Tuba Kısırık’ın işitme cihazı geçtiğimiz ay kayboldu. İşitme cihazının kaybolması nedeni ile sessizliğe bürünen kızlarını bu durumdan kurtarmak isteyen aile, internetten yaptığı araştırma ile Diyarbakır’da bulunan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ulaştı. Dernek Başkanı Şenay Çalışır ile iletişime geçen aile, durumu kendilerine ileterek yardım istedi. Hemen kolları sıvayan Çalışır, yardımseverlerle iletişime geçti. Kısa sürede toplanan para ile alınan işitme cihazı Tuba’ya ulaştırıldı.

Konu ile ilgili konuşan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Çalışır, Tuba’nın annesinin kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi. Çalışır, “Baba, eşi ve çocukları terk etmiş. Anne de 2’si engelli 3 çocuğu ile tek başına kalmış, İşitme engelli olan kızı Tuba, geçtiğimiz aylarda işitme cihazını kaybetmiş. Anne bizimle iletişime geçti ve yardımcı olmamızı istedi. Biz de kısa sürede cihazı temin ederek Tuba’ya ulaştırdık. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.