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Ekonomi Diyarbakır'daki petrol sahasında sıcak gelişme! El konulmasına karar verildi
Ekonomi

Diyarbakır'daki petrol sahasında sıcak gelişme! El konulmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 07:57:00 -
Diyarbakır'daki petrol sahasında sıcak gelişme! El konulmasına karar verildi

MAPEG, TPAO'nun başvurusunu onayladı. Diyarbakır Eğil’deki petrol sahasında kamulaştırılma yapılmasına karar verildi.

MAPEG, TPAO’nun açacağı petrol üretim kuyuları arası enerji nakil hattı için Diyarbakır Eğil’deki bir parselde kamulaştırmalar yapacak 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır ilinin sınırları içinde sahip olduğu AR/TPO/K/L44-d1, d2 pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında açmayı planladığı Maltepe-Yatır Üretim Kuyuları Arası Enerji Nakil Hattı (ENH) için Diyarbakır ilinin Eğil ilçesine bağlı Yatır Köyündeki bir arazinin 13.360,75m2’lik kısmının irtifak hakkı kurmak suretiyle; 8.029,04m2’lik kısmının ise mülkiyet olarak kamulaştırılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yapmıştı.

MAPEG, başvuruyu inceledi ve kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna hükmederek talebi onayladı. Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan başvuru konusu taşınmazın anılan kısımları, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak.

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