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Diyarbakır’daki ADEM’ler yıl sonu sergisinde buluştu

Diyarbakır Valiliği koordinesinde İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) yıl sonu sergisi açıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:02
Diyarbakır’daki ADEM’ler yıl sonu sergisinde buluştu

Diyarbakır Valiliği koordinesinde İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) yıl sonu sergisi açıldı.


İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakfı tarafından 2019 yıl sonu el emeği göz nuru sergisi açıldı. Kayapınar ilçesinde bulunan Cegerxwin Kültür Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergiye Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun eşi Ayşe Güzeloğlu ve il protokol eşleri katıldı. Açılış kurdelesini kesen Ayşe Güzeloğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte sergi stantlarını gezdi.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ramazan Çetinyamaç, Aile Destek Merkezlerinin 2012 yılından bu yana ilde uygulanan bir proje olduğunu söyledi. Çetinyamaç, “Aile Destek Merkezleri kadınların sosyal hayata karıştığı, keyifli zaman geçirdiği aynı zamanda mesleki beceri kazandıkları merkezlerdir. İlimizde şuan 56 tane Aile Destek Merkezi bulunup, 85 bine yakın kursiyerimiz bulunmaktadır. Destek merkezlerimizde okuma yazma kursları, Suriyeli kadınlara özellikle Türkçe eğitimi vermekteyiz. Bunun yanında geri dönüşüm kurslarımızda var. Onlar dışında da gezi, piknik gibi organizasyonlar yaparak kadınlarımızın kısaca sosyal hayata karıştığı merkezlerdir Aile Destek Merkezleri. Yıl boyunca kursiyerlerimizin görmüş oldukları kurslara yönelik ürünlerimizi sergiliyoruz burada. Bunların hepsini kursiyerlerimiz yaptı. Deri çantalarımızdan tutun, keçe kurslarına, gümüş arkamda gördüğünüz tablolar, çiniler hepsini bizim kursiyerlerimiz yapıyor. Biz Aile Destek Merkezlerimize verdiğimiz bütün kurslarımız ücretsiz. Kadınlarımız sadece gelip bir başvuru yaparak yararlanabiliyor” dedi.


Serginin gün sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:02
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