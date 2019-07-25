Diyarbakır’da yetenek taraması yapıldı

Diyarbakır’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ ile geleceğin şampiyon sporcuları belirlenmeye devam ediyor.

3. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taramalarına yoğun bir katılım sağlandı. Yetenek taramalarında Diyarbakır genelinde 7 bin 538 öğrenci taramadan geçti. Bu öğrenciler arasında seçilen bin 149 öğrenciye özel çalışma programları uygulanmaya başlandı. Temel eğitim becerilerinden geçen öğrenciler, çoklu branş eğitimi alıyor. Takım sporları ve bireysel sporlarında 6 ay daha eğitim alacak olan öğrenciler, toplam 6 aşamadan sonra Türkiye’nin sporcu havuzundaki yerini alacak.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla ülke genelinde başlatılan projenin olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi. Geleceğin şampiyon sporcularını belirlemeyi amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Demir, “Çocuk ve gençlerimizin erken yaşta muhakkak spora başlaması gerekiyor. Bu kapsamda ülke genelinde başlatılan projeyle ilimizde yaklaşık bin öğrenciyi taramadan geçirdik. Yeteneklerine göre belirlenen öğrencilerimize il genelinde uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eğitim veriyoruz. Şu anda çoklu branş eğitimleri ile öğrencilerimizi Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, ilk olarak, el kavrama kuvveti, esneklik, çeviklik, geriye sağlıklı topu atma, sürat koşusu gibi özelliklere göre taranıyor. Yetenek taramalarımız yeni eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek” şeklinde konuştu.