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Aktüel Diyarbakır'da Yedikardeş Burcu'nda hafriyat temizliği sırasında 3 insan iskeleti bulundu
Aktüel

Diyarbakır'da Yedikardeş Burcu'nda hafriyat temizliği sırasında 3 insan iskeleti bulundu

Valilik: - "İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:15:18 -
Diyarbakır'da Yedikardeş Burcu'nda hafriyat temizliği sırasında 3 insan iskeleti bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Yedikardeş Burcu'nda hafriyat temizliği sırasında 3 insan iskeleti tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Uca Yapı Limited Şirketi firması uhdesinde Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde "Diyarbakır Surları 21-22 nolu burçlar acil müdahale ve 32-33, 41-42 nolu burçlar restorasyon işi"nin 10 Ağustos'ta yer teslimi yapılarak restorasyon çalışmalarına başlandığı anımsatıldı.

İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedikardeş Burcu'nun teras katında dün yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında insan kemiklerine rastlandığı kaydedilen açıklamada, teras döşeme kotunun 28 santimetre altında doğu batı yönünde, 50 santimetre ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 insan iskeletinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir."



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