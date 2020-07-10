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Aktüel

Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:44:40 -
Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
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