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Aktüel Diyarbakır'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi
Aktüel

Diyarbakır'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:10:14 -
Diyarbakır'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 88 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak millet bahçesinin ihalesi yapıldı.

TOKİ'nin açıklamasına göre, hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçelerinin çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 88 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme ve çocuk oyun alanları, piknik alanları, gezinti yollarının olacağı millet bahçesinde, 1429 ağaç ve yeşil alan bulunacak.

Millet kıraathanesinin de olacağı millet bahçesinde, vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatılar ile meyve bahçeleri de yer alacak.


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