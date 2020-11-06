Diyarbakır'da vatandaşları işe alma vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kendisini "teğmen" ya da "kurum avukatı" olarak tanıtarak işe alma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bir kişinin merkez Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde bulunan 52'nci Bakım Fabrika Müdürlüğüne işçi alımında yetkili olduğunu söyleyerek işe girmek isteyen vatandaşlardan aldığı paralarla haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

Yapılan araştırmalar ve alınan mağdur ifadeleri sonucunda, Pirinçlik 52'nci Bakım Fabrika Müdürlüğünde boya ve kaporta işçisi olarak çalışan Y.Y'nin kendisini "teğmen" veya "kurum avukatı" olarak tanıtmak suretiyle, işe alım konusunda yardımcı olacağı ve davalarda müdafi olacağı vaadiyle 12 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında mağdurlardan para alarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, mağdurlara ait 17 suça konu belge, kurusıkı tabanca, kamuflajlı subay gömleği, subay apoletli şapka ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



