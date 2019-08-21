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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi dağlık ve kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, teröristler ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 19 Ağustos'ta saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan "Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu"nun dün saat 22.00'de başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, R.K, R.Ö, M.A. ve A.A'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:25
  1. Diyarbakır
  2. operasyon

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