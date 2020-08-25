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Yerel Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 4 milyon 623 bin kök kenevire el konuldu
Yerel

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 4 milyon 623 bin kök kenevire el konuldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:44:00 - 2020-08-25 14:45:11
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 4 milyon 623 bin kök kenevire el konuldu

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın uyuşturucu ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi

İl Jandarma ekipleri bölücü örgüt ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan kişiler arasındaki bağı kırmak amacıyla Lice kırsalında narko-terörizm ile mücadele operasyonu başlattı.

Dibek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 67 noktada 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilo esrar ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekiplerince yapılan aramalarda hint kenevirlerini sulamak maksadıyla kullanılan 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör ve su motoru da bulundu.

Terör örgütü PKK’nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu üretiminde kullanılan kenevir bitkileri, örnek numune alınmasından sonra operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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