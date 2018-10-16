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Diyarbakır'da traktör bırakma kavgası! 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evinin önüne traktör bıraktığı iddiasıyla Cüneyt K ve 2 kardeşi, Nedim Oğramak ve kardeşi Mevlüt Oğramak'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Oğramak kardeşler yaşamını yitirirken, Umut K. yaralandı.

16 Ekim 2018 Salı 11:13
Diyarbakır'da traktör bırakma kavgası! 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Silvan'da bir evin önüne traktör bırakma yüzünden meydana gelen kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Olay, ilçeye bağlı Gökçetevek Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan dönen Nedim Oğramak, traktörünü Cüneyt K.'nin evin önüne bıraktı. Bu nedenle Cüneyt K. ile Nedim Oğramak arasında tartışma çıktı. Nedim Oğramak'ın kardeşi Mevlüt Oğramak'ın da karıştığı tartışmanın büyümesi üzerine Cüneyt K. evine girerek kardeşi İmran K. ve Umut K ile birlikte çıktı. 3 kardeş, pompalı tüfekle Oğramak kardeşlere ateş açtı. Saldırıda Nedim Oğramak olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Mevlüt Oğramak ağır yaralandı. Hastanaye kaldırılan Mevlüt Oğramak bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Umut K.'nin iste hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, mahalle içerisinde ve çevresinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başlatılan soruşturma sürerken, gözaltına alınan İmran K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor, kaçan Cüneyt K.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:13
  1. Diyarbakır
  2. Silvan
  3. Park kavgası
  4. 2 ÖLÜ 1 YARALI

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