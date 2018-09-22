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Diyarbakır'da TIR'ın arkasına asılan iki genç feci şekilde can verdi

Yokuş yukarı çıkamayan bisikletli iki gencin tutundukları TIR sonları oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:37
Diyarbakır'da TIR'ın arkasına asılan iki genç feci şekilde can verdi

Olay, Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yaşandı. Bisikletleri ile yokuş yukarı çıkmaya çalışan 17 yaşlarındaki iki genç, yorulmamak için yanlarından geçen tırın arkasına tutundu. Bir süre ilerlemelerinin ardından tır manevra aldı.

SESİ DUYDU, ARACI DURDURDU AMA...

Arkasındaki gençleri fark etmeyen tır şoförü, manevra alması nedeniyle dengelerini kaybedip sürüklenen gençleri bisikletleri ile birlikte ezdi. Ses üzerine aracını durduran şoför, aşağı indiğinde gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

Çevreden geçenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerine geldiklerinde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç trafiğinin durdurulduğu bölgeye gelen savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetlerin kaldırılmasının ardından yol temizleme aracı, yerdeki kanları temizledi. Caddenin üzerine bisikletin parçaları savrulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:37
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