Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, çalılıklar ve poşetler içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsalında dört farklı noktada araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde esrar maddesi olduğu, bu uyuşturucu maddelerin devam eden operasyonlar nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadığı ve ilerleyen tarihlerde alıcılar tarafından alınarak metropol şehirlere sevk edileceği bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri ile Kocaköy ilçesi Boyunlu ve Gözebaşı köyleri kırsalında belirlenen yerlerde yapılan fiziki takip sonrasında, 4 farklı noktada yapılan operasyonda, çalılıklar arasına çuvallar ve poşetler içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 725 kilogram esrar ve 85 kilogram skunk olmak üzere toplam 810 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaya başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.