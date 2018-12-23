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Diyarbakır'da terör operasyonu: Silvan'da PKK'lı yakalandı, Lice'de sokağa çıkma yasağı...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı. Aynı zamanda, Diyarbakır'ın Licekırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

23 Aralık 2018 Pazar 09:30
Diyarbakır'da terör operasyonu: Silvan'da PKK'lı yakalandı, Lice'de sokağa çıkma yasağı...

Diyarbakır'da, ABD kucağındaki PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 

Silvan'da terörist enselendi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan "Rüstem Nergiz" kod adlı M.T hakkında yakalama kaydının bulunmaması nedeniyle terör örgütünce şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri ile Miaran, Kılaraş, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 09:30
  1. Diyarbakır
  2. Silvan
  3. Lice

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