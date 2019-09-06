0553 313 94 23

Diyarbakır'da terör operasyonu

Hani ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2019 Cuma 11:26
Diyarbakır'da terör operasyonu

ANKARA (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:26
  1. hani
  2. jandarma
  3. operasyon
  4. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar Teknosa’da
    1. Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar..
    2. Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan..
    3. Kapadokya sirkesi 5 ülkede sofralara..
    4. Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir..
    5. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    6. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    7. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    8. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    9. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    10. Gül: "Yargı reformunda birinci..
    11. Belediye ekipleri yangın sonrası yara..
    12. Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım,..
    13. Yılmaz Vural'dan VAR patlaması: Yahu..
    14. Albayrak ekonomistleri dinleyecek
    15. Kocaelispor maçları ek otobüs hatları..
    16. Meyve ve sebzede enflasyon sepeti istemi
    17. Birbirimizle değil, birlikte yabancı..
    18. Başkent zabıtasından Taşdelen’e ziyaret
    19. Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat..
    20. Bursa’da Yunus Polisinin şehit olduğu..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!