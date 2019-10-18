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Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Polis ekiplerince 7 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

18 Ekim 2019 Cuma 14:34
Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da tefecilere yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince örgütlü olarak tefecilik suçunu işleyenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada haksız kazanç sağlayan suç örgütü elebaşı A.T. ile bazı şüphelilerin, aylık yüzde 10 faizle borç para verdikleri, borçlandırdıkları kişileri ve ailelerini tehdit ettikleri, şantaj yaptıkları ve boşsenet imzalattıkları belirlendi.

Suç örgütünün mali kaynaklarına ilişkinhesap hareketleri incelendiğinde mağdurlarla yaklaşık 40 milyon liralık para transferi yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerce 7 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu bazı adreslere düzenlenen operasyonda A.T, G.T, D.T, Ş.T, F.T, C.G, M.Ö, T.Y, R.T. ve H.T. gözaltına alındı.

Aynı zamanda lüks araçların satıldığı oto galerisi bulunan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi, yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda imzalıboş ve dolu senet ile çek, tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen yüksek miktarda dolar, avro ve para, şüphelilerin faizle verdikleri borçlara ilişkin tuttukları ajanda ve not defterleri, fiziki takipten kurtulmak için kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. savcılıktaki sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 9 zanlının işlemleri ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:34
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