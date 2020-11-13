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Aktüel Diyarbakır'da tarihi eseri 1 milyon lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eseri 1 milyon lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:48:31 -
Diyarbakır'da tarihi eseri 1 milyon lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları antik Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


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