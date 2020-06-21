  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da sosyal mesafeye uyan yaşlı kadınlara hediye verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:56:10 -
Diyarbakır'da sosyal mesafeye uyan yaşlı kadınlara hediye verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sosyal mesafeye uyan yaşlı kadınlara hediye verildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, evlerinin yakınındaki boş arazide sosyal mesafeli oturma düzenleriyle koronavirüs ile mücadele örnek gösterilen yaşlı kadınları ziyaret etti.

Kadınlara gıda ve temizlik ürünü hediye eden Beyoğlu, topluma örnek olan annelerin, salgınla mücadelede de öncü olduklarını söyledi.

Televizyonlardaki haberlerde sürekli salgın kurallarını hiçe sayan görüntülerin yer aldığını aktaran Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki kadınlar hem kendi sağlıklarını koruyorlar hem de salgınla mücadelede sembol haline geldiler. Eli öpülesi annelerimizin bu duyarlı davranışı, aynı zamanda Diyarbakır ve Bağlar için de anlam ifade ediyor. Hem kendilerini tebrik ettik hem de jest niteliğinde hediyeler takdim ettik. Herkes bu kadınlarımız gibi sorumluluk sahibi olursa inşallah bu zor günleri yakın zamanda atlatırız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı