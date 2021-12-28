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Gündem Diyarbakır'da soba yakmak isteyen çocuğun kahreden ölümü!
Gündem

Diyarbakır'da soba yakmak isteyen çocuğun kahreden ölümü!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çocuk, babasına ait marangoz dükkanında sobayı tinerle yakmak isterken giysilerinin alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 07:27:00 -
Diyarbakır'da soba yakmak isteyen çocuğun kahreden ölümü!

10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasına ait marangoz dükkanında yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.

Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu. Gül olay yerinde hayatını kaybederken, dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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