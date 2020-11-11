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Yerel Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:14:00 -
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İlçeye bağlı Tellikaya Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt ile Nezir Güngörür ve oğlu Şahin Güngörür yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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