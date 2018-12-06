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Diyarbakır'da silah kaçakçıları enselendi! Gözaltılar var

Diyarbakır'ın iki ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltında alınırken, onlarca silah, şarjör, yüzlerce fişek ve kapsül, tüfek mekanizmaları ve çeşitli gerçekler ele geçirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 08:57
Diyarbakır'da silah kaçakçıları enselendi! Gözaltılar var

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 5 Aralık'ta Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 ayrı adreste Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğünce adli arama yapıldığı bildirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda farklı çap ve markalarda 35 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 76 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 403 fişek, 7,65 milimetre çapında 31 fişek, 111 kapsül, 6 kaleşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 kaleşnikof piyade tüfeği dipçiği, kaleşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah imalat malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.

 

5 gözaltı

Yapılan operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlar aralıksız sürüyor

Açıklamada, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı aktarılarak, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlerin artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:57
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır Valiliği
  3. silah kaçakçılığı
  4. operasyon
  5. gözaltı

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