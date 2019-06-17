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Diyarbakır'da rahvan at yarışları yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen yarışmada bölge illerinden getirilen 70 at mücadele etti- Federasyon görevlisi Yusuf Ural:"Amacımız geleneklerimizi yaşatmak, bölge halkını kaynaştırmaktır"

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
Diyarbakır'da rahvan at yarışları yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yıl 27 ilde gerçekleştirilmesi planlanan at yarışlarının 4. ayağı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirildi.

Karaköprü mevkisinde hazırlanan koşu pistinde, 8 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye ve Adana gibi bölge illerinden getirilen 70 at yarıştı.

Farklı kategorilerde birincilik için kıyasıya mücadele edilen yarışmada Diyarbakır'dan Abdullah Öngören'in atı birinci oldu.

Dereceye giren atların sahiplerine kupa ve madalya ile para ödülü verildi.


- "Amacımız geleneklerimizi yaşatmak"


Federasyon görevlisi Yusuf Ural, yaptığı açıklamada, yarışın gerçekleştiği alanı at yarışları için düzenleyen Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür etti.

1996 yılında kurulan federasyonun bünyesinde 9 branşı barındırdığını ifade eden Ural, bu branşlardan birinin de rahvan binicilik spor dalı olduğunu belirtti.

Ural, Orta Asya'dan bu geleneği yaşatmak için Bismil'de yarışma düzenlendiğini dile getirerek, "8 kategoride gerçekleştirilen yarışmada 70 at kıyasıya mücadele etti. Amacımız geleneklerimizi yaşatmak, bölge halkını kaynaştırmaktır." dedi.

Bismilli binicilerin bu yarışma için özel talepleri olduğuna işaret eden Ural, federasyon olarak da bu talebi değerlendirdiklerini ve bu etkinliği burada gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ural, etkinliğin çok güzel geçtiğini anlatarak, renkli anlara sahne olan yarışmada herkesin kardeşlik içerisinde, birbirine saygı göstererek yarıştığını kaydetti.

Bismil Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Nusret Öngören de ilçede bu yarışların ikinci kez düzenlendiğini belirtti.

"İlçede rahvan at binicisi birçok hemşehrimiz var. Ancak alanımız ve imkanımız olmadığından dolayı herhangi bir at yarışı ya da etkinlik düzenleyemiyorduk. Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'den bu konuda yardım talep ettik. O da bu talebimizi geri çevirmeyerek bu alanı bize tahsis etti ve bazı düzenlemeler yaptı." ifadelerini kullanan Öngören, Kaymakam Yüksel'e teşekkür etti.

Öngören, sahada hakem kulesi, tribün ve tesis yapılması konusunda destek beklediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
  1. Bismil
  2. Rahvan At Yarışları
  3. Yusuf Ural

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