Diyarbakır'da PKK, iki farklı noktaya patlayıcı attı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK yandaşları bir market zincirine saldırıda bulundu. PKK'lılar tarafından eş zamanlı olarak 2 farklı noktaya yerleştirilen bomba süsü verilmiş düzenekler güvenlik güçlerince imha edildi.

PKK'lılar markete saldırdı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü yandaşları, bir market zincirinin şubesine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı markete yetişmeden infilak ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Bu olayla aynı saatlerde kentin Bağlar ve Sur ilçelerindeki iki farklı noktaya bomba düzeneği süsü verilmiş paketler yerleştirildi. Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan bomba süsü verilmiş düzeneğin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yolu trafiğe kapatarak paketi fünye ile infilak ettirdi.

Saldırıda zarar gören olmadı

Sur ilçesi On Gözlü Köprü civarına bırakılan yine bomba süsü verilmiş paketi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından buradaki paket de eş zamanlı olarak bomba imha ekiplerince patlatıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapatılan caddeler, kontrollü olarak tekrar açıldı.

Güvenlik güçleri paketleri incelemeye alırken, şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Öte yandan, paketlerin imha edilmesi sırasında çıkan ses nedeni ile bazı çocukların korkudan ağladığı görüldü.