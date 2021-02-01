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Gündem Diyarbakır'da petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı
Gündem

Diyarbakır'da petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Diyarbakır'da petrol arama sahasındaki ruhsat süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:51:00 -
Diyarbakır'da petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 13 bin 575 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 6 Aralık 2020 tarihinden 6 Aralık 2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

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