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Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyir halindeki otomobil ile bir tırın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü!

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Abdulah Özçifçi'nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Bedri O. idaresindeki 47 PZ 475 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçifçi ağır yaralandı. Yaralanan Özçifçi, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
  1. Diyarbakır
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