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Diyarbakır’da OSB’nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandı

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ana giriş kapısı kimliği ateşe verilerek kundaklandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Diyarbakır’da OSB’nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandı

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ana giriş kapısı kimliği ateşe verilerek kundaklandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, çocuk yaştaki iki kişi gözaltına alındı.


Önceki gece geç saatlerinde Diyarbakır - Elazığ kara yolu 23. kilometrede bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etap ana giriş kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi. Kundakçı şahıslar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, ana giriş kapısı ise alevlere teslim oldu.


Yangın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunarak büyümeden söndürülürken, OSB’nin giriş kapısında maddi çapta hasar oluştuğu görüldü. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kundakçı şahısları tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların yaşı küçük 2 kişi olduğu öğrenilirken, jandarma karakolunda ifadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.


Olayla ilgili olarak jandarmanın detaylı soruşturması ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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