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Diyarbakır’da maskesiz dolaşanlara cezai işlem uygulandı

Diyarbakır’da korona virüs önlemli kapsamında il genelinde maskesiz vatandaşlar uyarılırdı, uyarılara uymayanlara cezai işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:59:30 -
Diyarbakır’da maskesiz dolaşanlara cezai işlem uygulandı

Diyarbakır’da korona virüs önlemli kapsamında il genelinde maskesiz vatandaşlar uyarılırdı, uyarılara uymayanlara cezai işlem yapıldı. Cezai işlem yapılan şahıslar haber yapan basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.


Diyarbakır’da Korona virüsü tedbirleri kapsamında il genelinde emniyet mensupları tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarılırdı, daha önce maskesiz ve sosyal mesafe kuralları kapsamında yasak gelen Yenişehir’in Ofis semtinde maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Gece bekçileri tarafından gerçekleşen uygulamada bazı şahıslar basın mensupları çekim yaptığı esnada saldırmaya çalıştı. Şahıslara bekçiler engel oldu.

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