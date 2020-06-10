  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da maske denetimi

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:36:13 -
Diyarbakır'da maske denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ve zabıta maske denetimine başladı.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirildi. Maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başlarken, polis ve zabıta ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca vatandaşları, sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazda bulundu.

186 ayrı ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununca idari para cezası uyguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı