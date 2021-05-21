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Gündem Diyarbakır'da maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme: 1 gözaltı
Gündem

Diyarbakır'da maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme: 1 gözaltı

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:36:00 -
Diyarbakır'da maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme: 1 gözaltı

Diyarbakır’da askeri tesise düzenlenen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, 18 Mayıs'ta Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca 2 adet maket uçakla bombalı saldırı girişimi olmuş, maket uçaklar havada imha edilmişti. Olay anında maket uçakların görüntüsünü çekip sosyal medyadan paylaşan, görüntüleri terör örgütüne yakın internet sitelerinde yayınlanan şahıs, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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