Diyarbakır'da kuzenler sokak ortasında çatıştı! 5 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde sokak ortasında kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada, 5 kişi yaralandı.30 Mart 2019 Cumartesi 17:31
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kuzenlerin kavgası, tabancaların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Cadde ortasındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğleden sonra Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenihal Caddesi üzerindeki iş yeri önünde karşılayan ve kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma önce kavgaya ardından cadde ortasında silahlı çatışmaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine tabancayla ateş açtığı çatışmada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kurşunların isabet ettiği bazı iş yerleri ve araçlarda zarar oluştu.
Çatışma anı kamerada
İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş açması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yere düşen yaralıların birbirlerine ateş açmayı sürdürdüğü görüldü.
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