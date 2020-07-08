Diyarbakır'da koronavirüs pik noktasına ulaşıldı mı?

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir.

Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır.

Vakaların tırmandığı ülkeler tedbirlerin terk edildiği veya zaten yetersiz olduğu ülkelerdir.

Tedbirlere uyumun kolay olmadığını yüzde 100 uyumun sağlanamayacağını biliyoruz.

Hastalığın bulaşmasını karşılıklı kurallara uyarsak önleyebiliyoruz.

Tatile gidenler korona tedbirlerinin tatilcilerinin lehine olduğunu bilmelidir.

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük.

8 ilimizde asker uğurlaması yasaklanmıştır.

Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır.

Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.

Son 1 hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye kurallara uymadığı için para cezası kesilmiştir.

Hastalığın tırmanışta olduğu ülkeler sonbahar için karamsardır. Bunu bizim de hesaba katmamız gerekmektedir.

Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız.

Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Bugünkü vaka sayımız bin 41, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 22.

Anadolu'daki illerimiz piki tamamlamadı. Yeni yeni bu pi dalgasına ulaştı.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de 5'inci haftada piki yaptığımızı görüyoruz.