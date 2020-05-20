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Diyarbakır’da korona virüs ve kısıtlamaya rağmen tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Korona virüs salgını ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır’da bulunan kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma ile siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:48:47 -
Diyarbakır’da korona virüs ve kısıtlamaya rağmen tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Korona virüs salgını ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır’da bulunan kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma ile siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.


Ramazan Bayramına az bir süre kala Diyarbakır’da tatlı imalathanelerine korona virüs salgınına ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen talep arttı. Kadayıfçı Sıtkı Usta, Diyarbakır’ın tescili kadayıfı ve diğer tatlı çeşitlerinin siparişlerini yetiştirmek için korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma sistemine geçip siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.


Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, virüs sebebiyle tedbirleri aldıklarını, her hafta imalathanelerinin dezenfekte edildiğini söyledi. Elemanlarının, maske, eldiven, ve bone kullanarak tedbirlerini aldıklarını aktaran Altunbay, “Bayram içinde yoğunluğumuz devam ediyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık günlük 100 tepsi tatlı üretiyoruz bayramdan gelebilecek olan siparişlere yetişebilmek adına. Baklava çeşitlerimiz var. Soğuk baklava çeşidimiz var. Bir de Diyarbakır’a tescillenmiş burma kadayıfımız var. Daha çok fıstıklı ve cevizli şeklinde kadayıf tercih ediliyor. Daha önce salgın sebebiyle tek vardiyaya düşmüştük. Şuanda bayram dolaysıyla gece vardiyasını da ekledik. Siparişlere yetişebilmek için 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Fıstıklı baklava 75 lira, kadayıf fıstıklı 65 lira, cevizli 55 lira, cevizli baklava 70 lira. Değişiyor, özel baklavalarımız var. 100 lira, 110 lira şeklinde değişiyor. Şuan en yüksek ürünümüz 110 lira, en düşüğü 55 lira. Ankara ve Diyarbakır ili için bir telefon kadar yakınız" dedi.

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