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Yerel Diyarbakır’da korona olayı! Çocuğun yüzüne tükürdü
Yerel

Diyarbakır’da korona olayı! Çocuğun yüzüne tükürdü

Diyarbakır'da pozitif tanıyla karantinada olması gereken üst kat komşuları A.Ç. tarafından yüzüne tükürülen 9 yaşındaki E.U., o anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:10:00 -
Diyarbakır’da korona olayı! Çocuğun yüzüne tükürdü

Olay, pazar günü Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci katta oturan Y.U., banyosunun tavanından su damlayınca, üst kat komşusu A.Ç.’nin eşine rahatsızlığını dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan Y.U., eşi M.U.'ya da anlattı.

Olay akşamı koronavirüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken A.Ç., Y.U.’nun kapısını çaldı. Kapıyı Y.U. ve eşi M.U. açtı. A.Ç. ile M.U. arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı. Bu sırada A.Ç.'nin bina girişinde bekleyen kızı, marketten ekmek alıp gelen M.U.'nun kızı E.U.'nun yüzüne tükürdü. Koşarak evlerine gelen E.U.'ya kapı girişinde bu kez de A.Ç. tükürdü. Anne Y.U. bunun üzerine kavga çıkmasın diye eşi M.U. ve kızını içeriye alarak, kapıyı kapattı. A.Ç., bu kez bıçakla gelip, tehdit ederek, kapıyı açmalarını istedi.

İdari para cezası kesildi

İhbar üzerine adrese gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları bina girişine indirerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda, A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine, filyasyon ekiplerine bilgi verildi. Gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya alarak, yurda götürdü. Karantinayı ihlalden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. E.U.'ya ise Covid-19 testi yapıldı.

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