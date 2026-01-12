  • İSTANBUL
Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada
Gündem

Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında sobada sıkışma sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

