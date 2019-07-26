Diyarbakır'da korkunç kaza: 16 yaralı Diyarbakır'da, yolcu minibüsünün parke taşı yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu biri 3 aylık bebek 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana geldi. Ahmet Kaçmaz yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs,Mehmet Yıldırım yönetimindeki parke taşı yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, aralarında 3 aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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