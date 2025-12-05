Diyarbakır’da korku dolu anlar
Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Eğil ilçesinde bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.