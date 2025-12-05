  • İSTANBUL
Diyarbakır'da korku dolu anlar
Yerel

Diyarbakır’da korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da korku dolu anlar

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Eğil ilçesinde bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

