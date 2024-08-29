Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili gelişme! Bakan Tunç'tan açıklama: Ağabey gözaltında! Herkes çok şaşıracak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. 8 gündür haber alınmayan Narin Güran'ı arama çalışmalar devam ederken, bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Gözaltındaki kişinin Narin'in ağabeyi E.G. olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan aralarında Narin'in abisinin de bulunduğu toplam 66 kişi ifade verdi.

8 YAŞINDAKİ NARİN'DEN HALA HABER YOK

Tüm ihtimaller değerlendiriliyor, arama çalışmaları gece gündüz sürüyor. Ailenin de dahil herkesin ifadesi alınıyor. Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Küçük kızı arama çalışmalarında şimdiye kadar 9 iz köpeğiyle 11 bin dönüm alan tarandı. 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplam 66 kişinin ifadesi alındı. Soruşturmada sıcak bir gelişme de yaşandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

AĞABEY GÖZALTINDA

Gözaltında olan kişinin Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi olduğu belirtildi. Ağabeyi E.G.'nin kolunda diş izi vardı. İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.