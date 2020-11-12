Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesinden "Temiz Sokaklar Projesi"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde başlatılan "Temiz Sokaklar Projesi" kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak'taki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Esnaf ve vatandaşlara temizlik malzemesi ve hijyen setinin verildiği ziyarette açıklama yapan Koç, yaklaşık 2 ay önce başlatılan projede yeni sokaklara geçtiklerini söyledi.

Vatandaş ve esnafın projede Belediyeye büyük destek sunduğunu anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Bir taraftan sokaklarımızı temiz tutmayı amaçlıyoruz, diğer taraftan ise sokak hayvanlarına sahip çıkarak yem ve mama bırakacağımız çeşitli noktalar oluşturuyoruz. Bir yandan da geri dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Her ay belirlediğimiz 8 sokakta dereceye girenlere peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Geçen ay bir sokağımızı belirledik. Bu ay 8 sokağımızda bu çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımız tarafından bu çalışmalarımıza olumlu tepkiler var. Bunları artırarak devam ettireceğiz."

Koç, esnaf ve vatandaşlara sembolik olarak temizlik ve hijyen seti verdiklerini, herkesin kapısının önünü temizlemesiyle bunu ilk elden sağlayacaklarını anlatarak, "Vatandaş ve esnafımızla belediyeciliği yapmış olacağız. Sosyal katılım sağlanan ve demokratik belediyecilik ancak bu şekilde olur. Katılım sağladıklarını için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.