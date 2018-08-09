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Diyarbakır'da kargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildi

Bir kargo aktarım merkezinde narkotik köpeğinin kargoya teslim edilen termosifona tepki vermesi üzerine yaptığı aramada, 9 kilo esrar buldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:03
Diyarbakır'da kargodaki termosifonda 9 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü çalışmalar sırasında bir kargo aktarım merkezinde kontrol yaptı. Narkotik köpeği kargoya bırakılan termosifona tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, termosifonu söktü. Termosifonun içine gizlenen 9 kilogram esrar bulundu. Ekipler, termosifonu kargoya veren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

2 GÜNDE 223 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 gün içerisinde gece ve gündüz yapılan kapsamlı operasyonlarda, 212 kilo 918 gram kubar esrar, 10 kilo 610 gram toz esrar, 70 ecstacy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 1,26 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 26 kişi hakkında işlem yapılıken, 7 şüpheli tutuklandı. 
Dün 464 personelin katımıyla helikopter destekli uygulama kapsamında ise, 757 kişinin sorgusu ve araması yapılarak, 64 araç incelendi ve umuma açık 59 işyeri denetlendi.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:03
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  3. jandarma
  4. esrar
  5. operassyon

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