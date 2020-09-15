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Aktüel Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:25:59 -
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 4 kişi yurda yerleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadığı belirlenen 4 kişi öğrenci yurduna konuldu.

Kentte, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor.

Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise 14 gün evlerinde izole olmaları isteniyor.

Kentte testi pozitif çıkan 3 kişi ve Kovid-19 vakası ile temaslı olan 1 kişi tespit edilerek, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'na yerleştirildi.

Yakalanan 4 kişi hakkında ayrıca karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

Öte yandan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu başkanlığında yurtta ilgili kurum müdürleriyle toplantı yapıldı.

Cıdıroğlu, daha sonra yurtta incelemede bulundu.

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