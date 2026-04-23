Diyarbakır’da kanlı pusuda can pazarı: Mazlum Şiyar Balsak kurşunların hedefi oldu!
Diyarbakır, sokak ortasında gerçekleşen korkunç bir infaz haberiyle sarsıldı. Daha önce tartıştığı bir grupla yeniden karşı karşıya gelen Mazlum Şiyar Balsak, uğradığı hain silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faillerin izini kırsal mahallelerde sürerek başarılı bir operasyona imza attı.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kırsal bölgede yapılan operasyonda, R.B., S.B. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, olayda kullanılan tabancalar da ele geçirildi.
Kavganın, şüpheli tarafın kıraathanesi ile ilgili borç-alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
