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Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Karısının boğazına koli bandı sardı ve...

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:59
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Karısının boğazına koli bandı sardı ve...

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 çocuk annesi kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Kadının, boğazına koli bandı sarılarak, boğulduğu iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk annesi Nihal Ç. ile eşi Orhan Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çiftin ikametlerinden uzun süre tartışma sesi duyan komşuları, bir süre sonra etrafın derin bir sessizliğe bürünmesiyle endişelenerek, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, Nihal Ç.’yi, boğazına koli bandı sarılarak boğulmuş halde buldu.
Olay yerinde inceleme başlatan polis, durumu Cumhuriyet Savcısına bildirdi. Savcının de incelemelerinin ardından Nihal Ç.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, Orhan Ç.’nin bulunması için çok yönlü çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:59
  1. Diyarbakır
  2. Kulp
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