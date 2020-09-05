Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hijyen Kurulu, son günlerde artan vaka sayılarını göz önünde bulundurarak koronavirüs salgınına karşı önlem almak için toplandı.
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7 Eylül tarihinden itibaren Hayat Eve Sığar başvurusu üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.