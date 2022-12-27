Diyarbakır'da kabri açılan Peygamberlere dokunan din adamlarının başına öyle şeyler geldi ki! 'Biri dağa kaçtı, diğeri...'

Diyarbakır Türkiye’de inanç turizminin emsalsiz birinci merkezidir. Ortadoğu açısından da en önemli merkezlerdendir. Ülkenin ve tüm dünya Müslümanlarının hacdan sonra ziyaret edeceği en önemli mekanlardan birisi Diyarbakır’dır. Diyarbakır’da 7 peygamber mezarı, 541 sahabe, Ashab-ı Kehf mağarası, 2 peygamber makamı bulunuyor.

Araştırmacı yazar Abdulkadir Aslanoğlu, Hayalhanem Youtube kanalında, 'Hz. Elyesa (as) ve Hz. Zülkifl (as) Peygamber'in İnanılmaz Hayat Hikayesi' başlıklı videoda dikkat çeken bilgiler verdi.



Abdulkadir Aslanoğlu, Hz. Elyesa (as) ve Hz. Zülkifl (as) Peygamber'in mezarlarının sular altında kalmasın diye Nebi Harun tepesine naaşlarının taşınma sürecinde yaşanan olayları ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Aslanoğlu, naaşları taşıyan bazı din adamlarının bir süre kendilerine gelemediğini söyleyerek, "Dünya tarihinde bir ilk olması açısından çok önemli bir vakadır. Yaşanan bu olayın eşi benzeri yok. Kur’an-ı Kerim’de geçen 25 Peygamberden 2’si Diyarbakır’da ortaya çıktı. Bunlar Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl Peygamberlerin kabirleri sular altında kalmasın diye 1995 yılında açıldı. İslam alimlerinden Molla Ömer Kalkan Hocaefendi heyetin içerisindeydi. Mübarek naaşların alınışında birçok heyet oradaydı. Molla Ömer, mezarlın taşınma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ‘Naaşlara dokundum. Ellerimle temas ettim. Yumuşacıktı. Sanki uyuyan bir insanın yatmış haliydi. Nasıl ki uyursunuz sadece hareketsiz olursunuz. Aynen öyleydi. Nebi Harun tepesine çıkartıp defnettik” demişti. Heyettekiler, 'Biz onlara duyduğumuz saygıdan mahcubiyetten yüzlerine bakamadık. Asla cesaret edemedik' demiştir. Nakilde bulunan bazı insanlarda psikolojik baskı olmuştur. Aylarda toparlanamayan insanlar, dağlara kaçanlar orada vakit geçirenler olmuştur. Nakli gerçekleştiren kişilerin bazı anlattığı olaylar bunlar. Yeminli heyet bu işi yürütüyordu" dedi.