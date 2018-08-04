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Diyarbakır'da "joker" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na giren 25 şüphelinin de arasında yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:43
Diyarbakır'da "joker" operasyonu: 50 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği, bugün yapılan sınavda yaşanabilecek sahtecilik olaylarının önlenmesi ve meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacıyla 11 okulda tedbir aldı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada başkasının yerine sınava giren ve "joker" diye tabir edilen 25 şüpheli ile buna imkan tanıyan 25 sürücü adayını gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:43
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Diyarbakır

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