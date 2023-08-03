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Yerel Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 16 yaralı
Yerel

Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 16 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 04:05:00 -
Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 16 yaralı

Diyarbakır'da, Elazığ ve Şanlıurfa karayollarında meydana gelen iki ayrı kazada 3’ü ağır 16 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolu öğretmen evi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 06 CEZ 859, 07 AKD 648 ve 21 AS 066 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu Barı Çevreyolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 HFA 01 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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