Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Emniyeti'nin 10 Eylül'deki çalışmasında ele geçirilen köklerin yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebilecek miktarda olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da polis ekiplerinin 10 Eylül 2026'da düzenlediği hava destekli uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebilecek miktarda 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler yerinde imha edildi.
Yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışmalar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimler de destek verdi. Arama tarama çalışmaları boyunca operasyona İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Polis Helikopteri destek sağladı.
Operasyonların devam edeceği kaydedildi.