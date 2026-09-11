  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi AHBAP’ı resmen yemişler CHP ve yavruları kendi evlatlarını da yiyor CHP/YP’li başkanların fuhuş rezaletleri bitmek bilmiyor! Uçkurun ucu Seferihisar’da Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi Eğitimde sessiz devrim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilk 5 içinde ve kalıcı olacağız Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 6 faili meçhul dosyası aydınlığa kavuştu Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu medyasına olay gönderme: Duruşmayı değil maçı düşünüyorlar! Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?
Yerel Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi
Yerel

Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Diyarbakır'da İHA ve helikopter destekli operasyonda 25 bin 625 kök kenevir imha edildi

Diyarbakır Emniyeti'nin 10 Eylül'deki çalışmasında ele geçirilen köklerin yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebilecek miktarda olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin 10 Eylül 2026'da düzenlediği hava destekli uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 5 ton skunk/esrar elde edilebilecek miktarda 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler yerinde imha edildi.

Yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışmalar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimler de destek verdi. Arama tarama çalışmaları boyunca operasyona İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Polis Helikopteri destek sağladı.

Operasyonların devam edeceği kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23